Эксперт заявил, что иммунитет к коронавирусу защищает от северо-западного штамма

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Иммунитет, который уже выработался после контакта с коронавирусом или вакцинации, защищает и от так называемой северо-западной мутации SARS-CoV-2. Об этом в интервью " Известиям " заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян.

"Он [северо-западный штамм] пока не вызывает у нас опасений в плане иммунногенности. Это значит, что иммунитет, который уже выработался у человека при встрече с коронавирусом или его частями, работает и при контакте с новым вариантом. То есть вакцина будет защищать от северо-западного штамма", - сказал он.

Тотолян напомнил, что впервые этот вариант коронавируса был обнаружен в марте в образце биоматериала жителя Петербурга, а теперь штамм определяется в нескольких регионах РФ. "В том, что это самостоятельный штамм, мы убедились по результатам полногеномного секвенирования", - добавил ученый.

19 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России идет формирование сибирской и северо-западной мутаций коронавируса. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, нет данных о том, что выявляемые в РФ новые мутации могут вызывать более тяжелое течение COVID-19.