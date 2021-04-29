США предоставят Индии помощь для борьбы с коронавирусом на более $100 млн

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшие дни предоставят помощь в размере более $100 млн для борьбы с распространением коронавируса в Индии, которая столкнулась со вспышкой инфекции. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении Белого дома.

"В знак солидарности с Индией, которая борется с новой волной случаев заболевания COVID-19, Соединенные Штаты в ближайшие дни поставят продукцию на сумму более $100 млн для оказания срочной помощи нашим партнерам в Индии. Кроме того, власти американских штатов, частные компании, неправительственные организации и тысячи американцев со всей страны мобилизовали свои силы для доставки жизненно важного кислорода (речь идет о системах генерации кислорода - прим. ТАСС), сопутствующего оборудования и предметов первой необходимости для индийских больниц, чтобы поддержать медицинских работников и население Индии, наиболее пострадавшее во время нынешней вспышки эпидемии", - отмечается в документе.

Самолеты с американской помощью начнут прибывать в Индию с 29 апреля и на протяжении следующей недели. Речь идет, в частности, о лекарственных средствах, наборах для проведения экспресс-тестов, аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средствах индивидуальной защиты. Кроме того, указали в Белом доме, США перенаправят в Индию свой заказ на 20 млн доз вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Вашингтонская администрация также направит первый транш в 20 тыс. препаратов против COVID-19 Remdesivir.

Ранее 11 апреля правительство Индии ввело запрет на экспорт препарата Remdesivir. Такие лекарства широко поставлялись индийскими производителями за рубеж, в том числе в США. В Индии отмечается резкий всплеск заболевания коронавирусной инфекцией. В субботу Минздрав Индии сообщил, что суточный прирост числа инфицированных коронавирусом составил 234 692 человека. Общее количество заразившихся за все время эпидемии в стране превысило 14,5 млн человек.

В среду самолет Ил-76 МЧС России с грузом медицинского оборудования, предназначенного в помощь Индии для борьбы с коронавирусом, прибыл в Нью-Дели. Как ранее уведомил Кремль, двумя рейсами МЧС России в Индию будет доставлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.