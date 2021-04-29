Пятерых россиян наградили японскими орденами Восходящего солнца

ТОКИО, 29 апреля. /ТАСС/. Пятеро граждан России, включая альтиста и дирижера Юрия Башмета, награждены японскими орденами Восходящего солнца разных степеней. Об этом говорится в опубликованном в четверг постановлении правительства Японии.

Орденов второй степени удостоены Юрий Башмет, профессор МГИМО востоковед Татьяна Гуревич и бывший депутат Госдумы Михаил Задорнов. Орден третьей степени на шейной ленте будет вручен председателю Сахалинского областного общества "Сахалин-Япония" Лидии Шарухиной, а награда четвертой степени на нагрудной ленте - переводчице с многолетним стажем Галине Рыбиной.

Всего в списке награжденных 117 иностранцев и более 4 тыс. японцев. Орденами высшей степени награждены в том числе бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард и бывший председатель Евросовета, экс-премьер Польши Дональд Туск.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году и имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены десятки граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды и исследователи Японии.