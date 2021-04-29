Власти Хабаровского края предложили создать программу развития поселков у БАМа

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратились к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением разработать программу развития притрассовых поселков вдоль Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом заявил в четверг на международной научно-практической конференции "Социально-экономическое развитие Востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры" врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"В два этапа Восточного полигона [РЖД] запланировано вложить свыше 1,2 трлн рублей. Однако принятые капиталоемкие решения по развитию БАМа не предусматривают мероприятий и обязательств по развитию притрассовых поселков. Протяженность БАМа на территории Хабаровского края превышает 1 200 км, практически 30%. К БАМу тяготеют пять муниципальных районов края с численностью населения свыше 97 тыс. человек. Я предложил вице-премьеру Марату Шакирзяновичу Хуснуллину подготовить программу комплексного социально-экономического развития притрассовых поселков, тяготеющих к зоне БАМа", - сказал глава региона.

Он отметил, что в отношении масштабного инфраструктурного проекта есть еще один вопрос, на который нужно обратить внимание. Это непривлечение местных поставщиков и подрядчиков для нужд Восточного полигона. По его словам, сложившиеся производственные и технологические связи сориентированы на поставщиков центральных районов России. А существующие конкурентные процедуры позволяют генеральным подрядчикам ОАО "РЖД" отклонять заявки от компаний, дислоцированных на территории края.

"Не предусматриваются при этом и программы развития партнерства со структурами ОАО "РЖД" в целях локализации на территории Хабаровского края поставщиков для нужд Восточного полигона. Считаю целесообразным внести в федеральный закон меры, которые бы стимулировали создание проектов локализации, например через особый режим долгосрочных контрактов на поставки продукции для нужд инфраструктурных проектов с государственным участием", - сказала Дегтярев.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в России. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа развития Восточного полигона позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.