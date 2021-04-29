Конкурс в программе "Земский учитель" в Якутии составляет 12 человек на место

ЯКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Конкурс в федеральной программе "Земский учитель" в Якутии составляет 12 человек на место, всего поступило 194 заявки из 14 регионов. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра образования и науки региона Михаил Присяжный.

"Конкурс очень высокий - практически 12 человек на место. Всего поступило 194 заявки на 16 мест", - сказал Присяжный.

Заявки поступили из 14 регионов страны. "По этой программе требуются учителя преимущественно в отдаленные арктические районы республики, где существует острая нехватка кадров", - добавил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ. Если населенный пункт находится на территории Дальневосточного федерального округа, то компенсация составляет 2 млн рублей. Чтобы принять участие в программе, нужно заключить трудовой договор с местной школой, обязуясь отработать в ней не менее пяти лет.

Проект начал реализовываться с 1 января 2020 года, его финансирование предусмотрено до конца 2023 года. Ранее в Министерстве просвещения РФ отмечали, что проект продлится, пока все вакансии в сельской местности и малых городах не будут закрыты.