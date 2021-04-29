Второй самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи приземлился в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 апреля. /ТАСС/. Второй борт МЧС России с грузом медицинского оборудования и лекарств приземлился в Индии, сообщает корреспондент ТАСС. Самолет прибыл в четверг утром в международный аэропорт им. Индиры Ганди близ индийской столицы. Это уже второй борт, который привез гуманитарный груз в Индию, столкнувшуюся с резким скачком заболеваемости коронавирусной инфекцией - первый приземлился в этом же аэропорту около 01:30 по местному времени (около 23:00 среды мск).

В настоящее время первый прибывший самолет стоит под разгрузкой. Получатель груза - Индийское общество Красного Креста, которое будет распределять прибывший груз по медицинским учреждениям.

Как ранее уведомил Кремль, двумя рейсами МЧС России в Индию направлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Россия сопереживает индийскому народу

Посол России в Индии Николай Кудашев в разговоре с журналистами отметил, что в России внимательно следят за развитием ситуации в Индии, которая становится все более тревожной из-за распространения коронавирусной инфекции. "Искренне сопереживаем индийскому народу, с которым нас связывают традиционно теплые дружеские отношения. Руководством Российской Федерации принято решение в духе особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, а также в контексте договоренностей по наращиванию кооперации по борьбе с COVID-19, направить в Индию партию гуманитарной помощи", - сказал Кудашев.

Он напомнил, что в начале пандемии в прошлом году Индия в качестве жеста доброй воли одобрила экстренные поставки в Россию препарата гидроксихлорохин. "Мы помним и ценим это. И только так, объединившись и поддерживая друг друга в тяжелое время, мы сможем победить коронавирус", - добавил глава дипломатического представительства.