"Известия": правительство России попросили ускорить закупки жизненно важных лекарств

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил кабмину и Минздраву РФ просьбу скорректировать механизм закупок препаратов в рамках программы централизованного обеспечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Союз предлагает министерству здравоохранения закупать уникальные лекарства, у которых нет аналогов по международному непатентованному наименованию, без проведения аукциона, пишет газета "Известия" со ссылкой на обращение ВСП.

"Когда Минздрав закупает уникальные препараты, конкуренции на торгах нет, ведь в них участвует только один поставщик. Что превращает аукцион в формальную процедуру. При этом она занимает более месяца: 15 дней на подачу заявок, еще два на оформление и размещение протокола, 10 рабочих дней на согласование в ФАС России, при этом контракт не может быть заключен ранее 10 дней с даты размещения итогового протокола. А в ситуации, если поставщик по каким-то причинам не подал заявку (опоздал, ошибся), эти сроки удваиваются", - пояснил "Известиям" эксперт ВСП Алексей Федоров.

Также ВСП предлагает внести изменения в процедуру дозакупки препаратов. Союз просит правительство и Минздрав разрешить увеличивать число закупаемых препаратов при исполнении контракта на 30% от первоначально предусмотренного. В настоящее время закон позволяет изменить количество товаров не более чем на 10% в рамках контракта. "Вместо проведения нового аукциона можно приобрести дополнительные препараты в рамках уже имеющегося контракта", - пояснил Алексей Федоров.

В Минздраве "Известиям" сообщили, что рассмотрят возможность внесения изменений в законодательство, если инициативу поддержат в правительстве с учетом мнения министерства финансов и ФАС.

Федеральный бюджет финансирует покупку лекарств для лечения орфанных заболеваний, входящих в программу высокозатратных нозологий. В такой список входят 14 заболеваний: гемофилия, рассеянный склероз, болезнь Гоше, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, злокачественные новообразования кроветворной, лимфоидной и родственных им тканей, а также гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз трех типов (I, II и VI), апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов (II, VII, X) Стюарта-Прауэра. Средства еще по 17 заболеваниям выделяются из региональных бюджетов.