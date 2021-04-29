Потребление алкоголя среди россиян старше 15 лет с 2010 года сократилось на треть

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Потребление алкоголя на душу населения в России среди граждан старше 15 лет с 2010 года сократилось почти на треть, до 10,8 л, говорится в обращении министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко по случаю десятилетия Первой глобальной конференции по неинфекционным заболеваниям, опубликованном в четверг на сайте Минздрава РФ.

"В нашей стране основные положения Московской декларации выполнены полностью. Так, в России с 2010 года потребление алкоголя на душу населения сократилось на 32% (с 15,8 до 10,8 литров этанола на лиц старше 15 лет). Особенно значительно показатели потребления алкоголя и табака снизились среди подростков. Показатели потребления табака, такие как распространенность курения и розничных продаж сигарет и папирос, снизились более чем на 40%", - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря льготному налогообложению фруктов и овощей, а также информационной кампании по здоровому питанию, потребление фруктов и овощей в России выросло с 2010 года на 8% с 455 до 492 г в день на человека. "Это выше, чем минимальный рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровень", - рассказал Мурашко.

Он также добавил, что содержание трансжиров в масложирной продукции в РФ ограничено пороговым уровнем 2%.

"Российская Федерация уже на протяжении 10 лет финансирует программы ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями по всему миру. Оказана обширная техническая поддержка секретариату ВОЗ в рамках борьбы с неинфекционными заболеваниями для реализации программы помощи 24 развивающимся странам на 5 континентах, с 2014 года в Москве успешно функционирует географически удаленный офис ВОЗ по неинфекционным заболеваниям, который оказывает помощь странам с высоким бременем от неинфекционных заболеваний", - заключил министр.