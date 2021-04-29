В Крыму в начале мая температура воздуха прогреется до 28 градусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Первые дни мая в Крыму будут характеризоваться летними температурами воздуха, столбики термометров поднимутся до 28 градусов. Об этом в четверг рассказала ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Первые три дня - 1, 2 и 3 мая - будут у нас по-летнему теплыми. 1 мая температура воздуха днем составит 20-25 градусов, а 2 и 3 мая - 23-28 градусов. Ночные температуры тоже высокие - 9-14 градусов выше нуля. На побережье днем, конечно, будет прохладнее - примерно на 4 градуса ниже, ночные температуры такие же", - сказала собеседница агентства.

Уже 4 мая через Крым, по словам начальника гидрометцентра, пройдет холодный фронтальный раздел, который принесет на полуостров дожди и понизит температуру воздуха. "Днем она понизится до 14-19 градусов, ночные температуры существенно не изменятся. Такая погода сохранится 5 и 6 мая. Ожидаются умеренные дожди 4 мая, 5 и 6 осадки ослабеют. 7 мая будет преимущественно без осадков", - отметила Любецкая.

Синоптики не исключают кратковременных грозовых дождей 8 и 9 мая. Температура воздуха в эти дни снова повысится, днем будет 20-25 градусов, а ночью - 9-14 градусов.

Ранее представители туристической отрасли сообщали, что высокий сезон в Крыму начнется уже в начале мая. По оценкам главы регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, число гостей в мае из-за приостановки авиасообщения с Турцией может достичь показателей, которые обычно фиксируются на месяц позже - в июне.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.