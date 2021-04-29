Пенсионеры Чукотки будут получать вознаграждение за сделанную прививку от коронавируса

ТАСС, 29 апреля. Пенсионеры Чукотки старше 60 лет будут получать единовременную выплату в размере 2 тыс. рублей из средств окружного бюджета за сделанную прививку от коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Размер разовой выплаты составит 2 тыс. рублей. Она будет производиться на основании поручения губернатора Романа Копина. Заявления на получение выплат жители округа смогут подать с 11 мая. Для этого необходимо прийти в отделение "Чукотского окружного комплексного Центра социального обслуживания населения" по месту жительства", - уточнили в пресс-службе.

Получатель выплаты должен быть старше 60 лет, быть зарегистрированным на территории Чукотского АО и сделать прививку там же. При этом подтверждать факт вакцинации не нужно - сотрудники Центра социального обслуживания сами сделают запрос в медицинские учреждения округа.

На Чукотке подтверждено 748 случаев заражения коронавирусом, 733 пациента выздоровели, семь умерли. Первым компонентом вакцины привились более 9,5 тыс. жителей Чукотки.