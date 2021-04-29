Во ФСИН прокомментировали данные о предложении направлять осужденных на строительство БАМа

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Создание рабочих мест для осужденных на предприятиях Байкало-Амурской магистрали (БАМ) позволит им раньше срока освобождаться из мест лишения свободы, причем речь идет в основном о жителях регионов БАМа. Об этом ТАСС сообщила начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Елена Коробкова, комментируя публикации в СМИ о рассматриваемом правительством предложении направлять осужденных на строительство БАМа.

"Действующее законодательство предусматривает возможность перевода осужденных к лишению свободы на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ, который начал применяться с 2017 года. Отбывающие наказание в исправительных центрах, - это, как правило, осужденные, которые доказав своим поведением в местах лишения свободы факт исправления, получили возможность вернуться в общество и продолжить отбывать наказание вне мест лишения свободы", - пояснила она. "В соответствии с действующим законодательством, положительно характеризующиеся осужденные к лишению свободы, отбыв определенный срок, имеют право самостоятельно либо через адвоката подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами. На сегодня таких более 180 тыс.", - отметила Коробкова.

Она напомнила, что принудительные работы отбываются в регионе, где осужденный жил до осуждения (лишь при отсутствии возможности размещения направляются в другие субъекты РФ), в исправительных центрах они обеспечены местом проживания, работой, у них появляется возможность общения с родственниками, они получают зарплату, погашают иски. "Таким образом, принудительные работы представляют собой социальный проект, позволяющий отбывшим часть наказания в местах лишения свободы адаптироваться к обычной жизни и это отвечает интересам общества, - отметила Коробкова. - Уровень повторных преступлений среди осужденных к принудительным работам практически в четыре раза ниже, чем среди остальных категорий осужденных без изоляции от общества".

Строительство БАМ

Перспективным представляется привлечение осужденных к принудительным работам в мероприятиях по развитию Байкало-Амурской магистрали.

"Следует отметить, что в субъектах РФ, по территориям которых проходит трасса Байкало-Амурской магистрали, на сегодняшний день более чем у 11 тыс. человек, отбывающих наказание в виде лишения свободы, наступил срок возможного обращения в суд с заявлением о замене неотбытой части лишения свободы принудительными работами", - отметила Коробкова. Таким образом, у осужденных, являющихся жителями этих территорий, появится дополнительная возможность вернуться из мест лишения свободы в свой родной регион. Помимо прочего, в местах лишения свободы осужденные обучаются востребованным профессиям, в том числе в строительной сфере, и при переводе в исправительный центр уже имеют необходимые навыки.

Кроме того, трудоустройство на гражданских предприятиях во многом помогает осужденным по отбытии наказания найти дальнейшую работу, и не редки случаи, когда осужденные к принудительны работам, отбыв наказание, остаются работать в той же организации.

Вопросы трудоустройства

Представитель ФСИН отметила, что для осужденных перевод на принудительные работы - это социальный лифт, позволяющий адаптироваться в обществе, получить работу, восстановить социальные и родственные связи. "Осужденные из мест лишения свободы стремятся попасть в исправительные центры, они готовы работать на любых объектах и предприятиях, чтобы получать зарплату, помогать семьям, погашать иски. Этот вид наказания динамично развивается. Если в 2017 году по учетам исправительных центров прошло 587 осужденных, то в 2020 году уже более 12 тыс. На сегодня в 76 территориальных органах ФСИН России создано 114 учреждений для отбывания принудительных работ с возможностью размещения около 8,5 тыс. человек", - добавила она.

По ее словам, в настоящее время задача по расширению сети исправительных центров решается путем создания участков на базе объектов предприятий, такая возможность появилась с 2020 года в связи с изменениями в законодательстве. "В последнее время бизнес-сообщество проявляет все больший интерес к данному виду наказания и возможности создания на своих предприятиях общежитий для проживания и привлечения к труду осужденных к принудительным работам, при этом перспективным представляется привлечение осужденных к труду в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство, в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов", - рассказала Коробкова.

Привлечение бизнесом к работе осужденных позволит восполнять нехватку трудовых ресурсов, которую, например, строительная индустрия испытывает практически во всех регионах страны. Создание участков для принудительных работ при организациях, обеспечивающих реализацию стратегических проектов, даст возможность привлечь труд осужденных в реализации различных программ по комплексному развитию территорий России.

Речи о БАМлаге не идет

Во ФСИН выразили недоумение сравнением инициативы создания рабочих мест для более мягкого вида наказания осужденным с БАМлагом 1930-х годов. "Это все равно, что сравнивать современных строителей в Санкт-Петербурге с крестьянами, вбивавшими сваи во времена основания города", - отметил источник во ФСИН. Он напомнил, что осужденные к принудительным работам заключают трудовой договор с трудоустраивающим их предприятием, обеспечены правами согласно Трудовому кодексу (с незначительными исключениями), предприятие обучает их трудовой деятельности, полностью несет ответственность в сфере охраны труда. "Даже минимальные требования условий проживания в общежитии, которое строит предприятие, прописаны в законе", - напомнил он.

"Само название "принудительные работы" связано лишь с тем, что у отбывающих нет права без уважительной причины отказаться от работы - в этом случае им грозит замена наказания вновь лишением свободы", - отметил источник. Кроме того, освобождение из колоний с переводом на принудительные работы по истечении определенного срока наказания возможно лишь по обращению самого осужденного в суд, без подачи такого заявления он останется отбывать наказание в исправительной колонии до истечения срока приговора или до срока, когда сможет подать ходатайство об УДО.