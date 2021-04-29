Чешский фармрегулятор прекратил изучение "Спутника V"

ПРАГА, 29 апреля /ТАСС/. Чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", как он утверждает, из-за недостатка полученной от производителя документации. Соответствующий отчет был направлен правительству республики, заявила в четверг журналистам директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.

"Поступившей к нам [от производителя] документации к "Спутнику V" недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили [свои выводы] в отчете, направленном правительству", - отметила она. Документация по российской вакцине, полученная чешским фармрегулятором, якобы включала "десятки страниц". Между тем, по словам Сторовой, сопроводительные материалы, направляемые производителями подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц.

Сторова также сказала, что клинические исследования "Спутника V" не проводились и не планируются в Чехии. "Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба [от властей страны] провести клинические испытания ["Спутника V"]", - проинформировала она.

В свою очередь чешские власти не рассматривают использование "Спутника V" в республике. В страну, как заявляют премьер-министр Андрей Бабиш и глава Минздрава Петер Аренбергер, поступает достаточное число вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. К концу лета, как прогнозируют они, прививки от коронавируса должны получить все желающие жители Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 1 971 913 жителям. Полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 977 177 человек. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Согласно опросам населения, привиться хотят 69% жителей Чехии. За время пандемии общее число инфицированных коронавирусом в республике составило 1 626 033, из них вылечились 1 542 244. В стране умер 29 141 житель, заразившийся коронавирусом.