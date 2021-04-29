В Москве запустили обучающую поиску клиентов программу для самозанятых нянь и сиделок

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московская служба занятости населения запустила обучение для сиделок и нянь по использованию онлайн-инструментов для продвижения услуг и поиска заказов. Об этом журналистам сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас совместно со Сбербанком запускаем новую программу. Теперь карьерный специалист сможет предложить соискателю не только помощь в регистрации статуса самозанятого, но сразу предоставить возможность поиска новых клиентов. На данном этапе мы предлагаем няням и сиделкам обучающий курс по использованию онлайн-инструментов для продвижения услуг и поиска заказов на примере "СберУслуг". Благодаря этому сервису москвичи смогут найти проверенных специалистов в сфере социальных услуг, а самозанятые смогут легче адаптироваться на современном рынке", - сказала Ракова.

Она отметила, что специалисты центров "Моя работа" и "Моя карьера" обучают всех соискателей, обратившихся в службу занятости и ранее работавших в качестве сиделки или няни, использованию интерфейса сервиса "СберУслуги". Каждый желающий может зарегистрировать статус самозанятого на площадке центра "Моя работа" и сразу начать поиск заказчика в приложении.

Среди москвичей старшего возраста востребован обучающий курс "Сиделка. Помощник по уходу" от центра "Моя карьера", где можно получить новую профессию и в будущем работать в качестве самозанятого, подключившись к сервису "СберУслуги". Так, соискатели получают новую специальность и источник дохода, а нуждающиеся люди - надежных и подготовленных помощников.

Как добавил вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников, сервис от "Сбера" за короткое время набрал желающих предложить свои услуги по воспитанию детей и оказанию помощи людям, нуждающимся в уходе. Все работники обладают необходимыми навыками и официально оформлены в качестве самозанятых.

"Все сделки в "СберУслугах" безопасные и для заказчиков, и для исполнителей. Оплата осуществляется только онлайн с предоставлением официального чека, чтобы пользователи могли чувствовать себя под защитой законодательства о правах потребителей. Уверен, что приложение СберУслуги будет востребовано жителями Москвы и поможет легализовать трудовую деятельность в социальной сфере", - сказал он.