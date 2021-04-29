В Тольятти загрязнение воздуха толуолом превысило норматив почти в 3,5 раза

САМАРА, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора зафиксировали в Тольятти превышение концентрации толуола в воздухе, где предприятие "Тольяттикаучук" превысило допустимый показатель выбросов в 3,5 раза.

"По результатам лабораторных исследований отобранных проб промышленных выбросов на источнике № 1320 установлено превышение концентрации толуола в 3,47 раза, что превышает даже норматив разрешенного выброса, предусмотренного "Разрешением на выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пробы взяли после того, как 16 апреля в Тольятти объявили неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1-й степени опасности. Сотрудники Межрегионального управления по Самарской и Ульяновской областям совместно со специалистами филиала "ЦЛАТИ по Самарской области" "ЦЛАТИ по ПФО" проверили, как "Тольяттикаучук" исполняет мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ.

В Росприроднадзоре отметили, что на предприятии не достигаются показатели плана снижения выбросов в периоды НМУ. Надзорное ведомство выдало компании предписание об устранении нарушений, а виновных лиц вызвали в Межрегиональное управление на составление протоколов об административных правонарушениях.