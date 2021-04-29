Фальков: больше всего бюджетных мест в вузах появится на инженерных специальностях

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Свыше 46 тыс. бюджетных мест дополнительно откроется в российских вузах, заявил в четверг глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на брифинге в правительстве, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы по закону обязаны до 1 мая распределить бюджетные места на очередной учебный год. Если мы посмотрим в динамике, начиная с 2020 года, у нас каждый год идет увеличение. В 2021 году по отношению к 2020 году мы добавили 34 тыс., на следующий год мы еще добавляем 11 тыс. 546 мест. Таким образом, в предстоящие два учебных года в вузах откроется дополнительно 46 тыс. 293 бюджетных места. Более 73% направлены в регионы", - сообщил Фальков.

Министр также обозначил специальности, на которые было выделено больше всего бюджетных мест.

"Что касается специальностей и направлений, то у нас наибольшее количество бюджетных мест в 2022 году пойдет на инженерно-технические специальности - это больше 251 тыс. мест, потом педагогические - 75 тыс. 788, затем медицинские - больше 53 тыс., [далее] специальности и направления сельскохозяйственного или аграрного профиля. Вот четыре основных группы", - отметил Фальков.

Места и регионы

Говоря о субъектах, Фальков отметил, что наибольшее количество бюджетных мест в 2022 году появится в крупных научно-образовательных регионах. Это Республика Татарстан (21 707 мест), Свердловская область (19 699 мест), Ростовская область (19 001 место), Новосибирская область (15 803 места), Республика Башкортостан (13 602 мест), Томская область (13 319 мест) и Красноярский край (13 105 мест).

"У нас есть регионы-лидеры по динамике увеличения количества бюджетных мест в 2022 году по отношению к 2021 году. К числу таких регионов относится Карачаево-Черкесская Республика - там почти на 30% больше бюджетных мест в 2022 году, чем в 2021, Мурманская область - рост на 29%, Псковская область - на 19% рост бюджетных мест, Республика Бурятия - на 16%, Новгородская область - на 14%, Еврейская автономная область - на 14%, Кабардино-Балкарская Республика - на 13%, Амурская область - на 10%", - привел он статистику.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что число бюджетных мест в вузах РФ в предстоящие два года увеличится на 45 тыс., отметив, что не менее 70% из них придется на регионы РФ, "где нужны выпускники".