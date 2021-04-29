Ветераны Самарской области получат дополнительные выплаты ко Дню Победы

САМАРА, 29 апреля. /ТАСС/. Дополнительные выплаты назначили ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также членам семей погибших в годы войны в Самарской области. Соответствующее решение принял губернатор региона Дмитрий Азаров, передает пресс-служба регионального правительства.

"В 2020 году мы восстановили справедливость в отношении ветеранов труда, в этом году коллеги выступали с дополнительным предложением поддержать их к 9 мая. Предлагаю к важной дате выплатить по 10 000 рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, по 5 000 рублей - труженикам тыла и блокадникам, по 2 000 рублей - бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также членам семей погибших в годы войны", - цитирует пресс-служба Азарова.

Профильный комитет Самарской губернской думы рассмотрит поправки в закон о бюджете на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.