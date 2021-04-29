Медведев дал старт международной акции "Диктант Победы"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в четверг в Музее Победы в Москве дал старт международной акции "Диктант Победы".

"Дорогие друзья, мне доставляет огромную радость объявить старт "Диктанта Победы". Сердечно поздравляю всех, прежде всего наших ветеранов, с наступающим праздником Великой Победы", - сказал Медведев.

Он также пожелал удачи всем участникам акции.

Перед стартом акции Медведев отметил, что "Диктант Победы" проводится в третий раз и собирает на своих площадках людей самых разных возрастов, профессий, национальностей и убеждений. "Мы стремимся отдать дань поколению победителей и принять участие в большом и очень хорошем проекте", - сказал он. "Для нас память о Победе действительно священна", - отметил Медведев. Именно поэтому, по его мнению, эта акция является не просто проверкой знаний о событиях Великой Отечественной войны. "Это проявление нашей благодарности", - подытожил он.

Одна из площадок "Диктанта Победы" находится возле Ржевского мемориала. "Диктант Победы" - хороший повод вспомнить многие даты и цифры, хотя дело не в датах и не в цифрах, дело в том, что мы должны помнить, чего стоила нашим дедам и прадедам Победа", - сказал помощник президента РФ Владимир Мединский по видеосвязи из Ржева.

Площадки

Организаторы "Диктанта Победы" рассчитывают, что в акции в этом году примут участие до 1,5 млн человек, заявил журналистам заместитель секретаря генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн после церемонии официального старта акции в Музее Победы. По данным организаторов, в рамках акции открыты тысячи площадок в России и 80 странах мира. Лидером среди регионов по числу площадок стала Республика Саха (Якутия), разместившая 515 площадок.

Местами для написания диктанта стали музеи и национальные парки, в том числе биосферный заповедник "Командорский" на Камчатке. К акции присоединились курсанты учебных судов "Мир", "Херсонес" и "Профессор Хлюстин", находящиеся в море. Акцию поддержали Минобороны, Росгвардия, МЧС и МВД, которые организовали более тысячи площадок. Исторический тест пишут на крейсерах "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов", в выставочном центре "Патриот".

Итоги "Диктанта Победы" подведут к 24 июня. Победителями станут те, кто ответит на вопросы не только правильно, но и быстрее других. Они получат билеты на парад Победы, а победители из числа абитуриентов - дополнительные баллы при поступлении в вузы.