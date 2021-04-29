Реликтовую дубовую рощу в Курской области внесли в список особо охраняемых территорий

КУРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Курской области внесли дубовую рощу возрастом около 200 лет в список особо охраняемых территорий. Под охрану попало 455 га реликтового леса, пойменных озер, лугов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в четверг.

В декабре 2020 года следователи возбудили уголовное дело из-за превышения полномочий сотрудниками администрации Льгова, незаконно передавших участок площадью более 500 га для вырубки леса.

"Дубовая роща" - новая особо охраняемая территория Курской области. Это 455 гектаров реликтового леса, пойменных озер, лугов и болот. Это та самая дубрава, которую мы не дали вырубить осенью прошлого года", - написал Старовойт.

Как отметил губернатор, в 2020 году районные власти без торгов передали частному лицу под вырубку в роще 87% всех деревьев возрастом около 200 лет. При этом на территории рощи также обитают животные, занесенные в Красные книги Курской области и России.

По информации комитета природных ресурсов региона, роща ранее выходила в состав усадьбы конца XVIII века "Нижние Деревеньки", принадлежавшей князю, русскому дипломату Ивану Барятинскому.