Алкогольный локдаун. Временный запрет на продажу спиртного в Турции вызвал скандал

В Турции начался двухнедельный карантин, на время которого власти страны полностью запретили продажу алкоголя. Чиновники говорят, что спиртные напитки усугубляют число заражений и способствуют нарушению социальной дистанции, но многие граждане уверены, что запрет не имеет ничего общего с коронавирусом, а является продолжением исламских устремлений президента Эрдогана.
В четверг, 29 апреля, из-за высоких темпов распространения коронавируса Турция закрылась на полный локдаун. Власти страны пошли на этот шаг после того, как 26 апреля Министерство здравоохранения зарегистрировало более 37 тыс. новых случаев заражения.
До 17 мая турецкие граждане смогут выходить на улицу только для походов в ближайший магазин, аптеку или больницу. В остальное время всем, кроме работников ключевых сфер жизнеобеспечения, предписано оставаться дома. Школы и вузы перейдут на онлайн-обучение, а для проезда в общественном транспорте потребуется пропуск.
Одновременно с этим во всех продуктовых и сетевых магазинах страны перестали продавать спиртное. Запрет на алкоголь — уже привычная для турецкого карантина мера. До этого турки не могли покупать горячительные напитки по субботам и воскресеньям из-за регулярного локдауна в эти дни. На фоне новых ограничений спиртное не будут продавать более чем две недели, до окончания введенных мер.
"Руки прочь от алкоголя"
На следующий день после объявления президентом страны Тайипом Эрдоганом нового локдауна в тренды турецкого Twitter поднялся хештег #alkolumedokunma, что буквально переводится как "не трогай мой алкоголь".
Тысячи пользователей соцсети выражали недовольство тем, что правительство оставило их без алкоголя на весь карантин. Запрет называли наступлением на свободы, а также приговором для владельцев алкогольных магазинов, которые могут просто не пережить новую волну ограничений. Многие из пользователей также усомнились, что запрет на спиртное как-то связан с коронавирусом, посчитав это решение идеологическим.
Как написала в своем Twitter известная турецкая журналистка Невсин Менгу, у которой 1,9 млн подписчиков, запрет на алкоголь является серьезным нарушением гражданских прав.
"Просто потому, что президент не любит алкоголь, то теперь он запрещен по всей стране, это неслыханно", — отметила Менгу.
С ней также согласились и в Республиканской народной партии (РНП) — одной из крупнейших в стране оппозиционной политической силы.
"Это ограничение не имеет ничего общего с пандемией. Оно полностью идеологизированно", — приводит агентство Bloomberg слова депутата от РНП Вели Агбабы. "И это еще один пример вмешаться в жизнь людей со стороны правящей Партии справедливости и развития", — подчеркнул политик.
В Турции президента Эрдогана часто обвиняют в том, что он навязывает стране исламские ценности. Несмотря на то что сам глава государства не раз заявлял о своих светских убеждениях, многие его решения воспринимаются как продиктованные религией. Это и снятие запрета на ношение платков в госучреждениях, и активное строительство школ имам-хатибов и мечетей, в одну из которых недавно превратили храм Айя-София. Ранее партия президента пыталась запретить в стране аборты и создать "безалкогольные зоны".
На этом фоне двухнедельный запрет властей на продажу спиртного, который совпал со священным для мусльман месяцем Рамадан, вновь насторожил защитников светской Турции.
Удар по бизнесу
Поставщики ликеро-водочной продукции говорят, что уже потеряли десятки тысяч долларов из-за коронавирусных ограничений. Перед закрытием страны на новый локдаун журналисты издания Al-Monitor посетили пять алкомаркетов (tekel) в центре Стамбула и поговорили с их владельцами. Все хозяева магазинов готовятся к тяжелым временам.
"Как алкоголь связан с COVID?" — приводит издание слова одного из владельцев алкомаркета. "Я не понимаю, почему вместе с мерами социального дистанцирования они вводят и такой запрет... Это никак не решает проблему, а только создает еще больше неприятностей для нас, так как по счетам приходится платить независимо от ограничений", — заявил собеседник издания.
В другом магазине журналистам рассказали, что перед началом очередного локдауна их продажи выросли почти в два раза.
"Люди запасаются, а мы ничего не можем поделать с решением властей. Будем закрыты в ближайшие две недели, и надеюсь, что сможем дотянуть до снятия ограничений".
"Это явно удар по частной жизни и культуре еды и пития, — написал в Twitter Озгур Айбас, президент ассоциации, которая представляет турецкие винные магазины. — Коронавирус — это оправдание".
Товар последней необходимости
По словам турецкого чиновника, слова которого приводит издание Middle East Eye, новый локдаун предполагает, что открытыми в Турции останутся только магазины с товарами первой необходимости.
"Очевидно, что винные магазины к их числу не относятся", — заявил собеседник портала.
"Нам пришлось закрыть секции со спиртным в супермаркетах, поскольку владельцы алкогольных лавок будут жаловаться на недобросовестную конкуренцию, потому что сами они не смогут работать".
При этом не очень понятно, почему в карантин остануться открытыми, например, магазины с орехами, которые также вряд ли можно назвать товаром первой необходимости.
Как уточняет Middle East Eye, решение по алкоголю не повлияет на производителей, которые могут напрямую продавать спиртосодержащую продукцию через Интернет или по телефону, доставляя заказы на дом. Но очевидно, что цены на эти напитки будут значительно выше тех, к которым люди привыкли в магазинах.
"Научная точка зрения"
Еще в декабре прошлого года, комментируя запрет на продажу спиртного во время локдауна в выходные, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу указывал, что мера — логична, "поскольку пьянство содействует нарушению социальной дистанции", а следовательно, помогает распространению COVID-19.
"Наше решение согласуется с научной точкой зрения, — говорил он. — Алкоголь снижает социальное дистанцирование. Некоторые западные страны делали во время пандемии то же самое". Как подчеркнул Сойлу, даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих рекомендациях поощряла ограничение продажи алкоголя в пандемию.
Таким образом, чиновник указал, что, запрещая продажу спиртного, Турция следует общемировой практике.
Мировые тенденции
Некоторые страны действительно ограничивали или запрещали продажу алкоголя на время карантина. Так, в прошлом марте, чтобы справиться с ростом числа заразившихся, спиртное перестали продавать в Южной Африке — стране с одними из самых сильно пьющих потребителей алкоголя.
Так власти ЮАР надеялись уменьшить количество несчастных случаев и предотвратить рост домашнего насилия, что, в свою очередь, помогло бы разгрузить больницы. В 2020 году похожие меры принимали в Таиланде и в Индии, ограничения на продажу алкоголя вводили в Кении, Мексике и даже в отдельных регионах России.
Если говорить о прозиции ВОЗ, то эксперты организации не раз отмечали, что употребление спиртного прямо или косвенно становится причиной смерти около 4,5 млн человек каждый год.
"В этой связи люди должны свести к минимуму потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19", — заявлял ТАСС представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
Организация установила, напомнил он, что употребление алкоголя "может повлиять на иммунную активность", а также "усугубить уязвимость здоровья".
Дмитрий Беляев