Алкогольный локдаун. Временный запрет на продажу спиртного в Турции вызвал скандал

В четверг, 29 апреля, из-за высоких темпов распространения коронавируса Турция закрылась на полный локдаун. Власти страны пошли на этот шаг после того, как 26 апреля Министерство здравоохранения зарегистрировало более 37 тыс. новых случаев заражения.

В Турции начался двухнедельный карантин, на время которого власти страны полностью запретили продажу алкоголя. Чиновники говорят, что спиртные напитки усугубляют число заражений и способствуют нарушению социальной дистанции, но многие граждане уверены, что запрет не имеет ничего общего с коронавирусом, а является продолжением исламских устремлений президента Эрдогана.

На следующий день после объявления президентом страны Тайипом Эрдоганом нового локдауна в тренды турецкого Twitter поднялся хештег #alkolumedokunma, что буквально переводится как "не трогай мой алкоголь".

Одновременно с этим во всех продуктовых и сетевых магазинах страны перестали продавать спиртное. Запрет на алкоголь — уже привычная для турецкого карантина мера. До этого турки не могли покупать горячительные напитки по субботам и воскресеньям из-за регулярного локдауна в эти дни. На фоне новых ограничений спиртное не будут продавать более чем две недели, до окончания введенных мер.

До 17 мая турецкие граждане смогут выходить на улицу только для походов в ближайший магазин, аптеку или больницу. В остальное время всем, кроме работников ключевых сфер жизнеобеспечения, предписано оставаться дома. Школы и вузы перейдут на онлайн-обучение, а для проезда в общественном транспорте потребуется пропуск.

Тысячи пользователей соцсети выражали недовольство тем, что правительство оставило их без алкоголя на весь карантин. Запрет называли наступлением на свободы, а также приговором для владельцев алкогольных магазинов, которые могут просто не пережить новую волну ограничений. Многие из пользователей также усомнились, что запрет на спиртное как-то связан с коронавирусом, посчитав это решение идеологическим.

Как написала в своем Twitter известная турецкая журналистка Невсин Менгу, у которой 1,9 млн подписчиков, запрет на алкоголь является серьезным нарушением гражданских прав.

"Просто потому, что президент не любит алкоголь, то теперь он запрещен по всей стране, это неслыханно", — отметила Менгу.

С ней также согласились и в Республиканской народной партии (РНП) — одной из крупнейших в стране оппозиционной политической силы.

"Это ограничение не имеет ничего общего с пандемией. Оно полностью идеологизированно", — приводит агентство Bloomberg слова депутата от РНП Вели Агбабы. "И это еще один пример вмешаться в жизнь людей со стороны правящей Партии справедливости и развития", — подчеркнул политик.

В Турции президента Эрдогана часто обвиняют в том, что он навязывает стране исламские ценности. Несмотря на то что сам глава государства не раз заявлял о своих светских убеждениях, многие его решения воспринимаются как продиктованные религией. Это и снятие запрета на ношение платков в госучреждениях, и активное строительство школ имам-хатибов и мечетей, в одну из которых недавно превратили храм Айя-София. Ранее партия президента пыталась запретить в стране аборты и создать "безалкогольные зоны".



На этом фоне двухнедельный запрет властей на продажу спиртного, который совпал со священным для мусльман месяцем Рамадан, вновь насторожил защитников светской Турции.

Удар по бизнесу

Поставщики ликеро-водочной продукции говорят, что уже потеряли десятки тысяч долларов из-за коронавирусных ограничений. Перед закрытием страны на новый локдаун журналисты издания Al-Monitor посетили пять алкомаркетов (tekel) в центре Стамбула и поговорили с их владельцами. Все хозяева магазинов готовятся к тяжелым временам.

"Как алкоголь связан с COVID?" — приводит издание слова одного из владельцев алкомаркета. "Я не понимаю, почему вместе с мерами социального дистанцирования они вводят и такой запрет... Это никак не решает проблему, а только создает еще больше неприятностей для нас, так как по счетам приходится платить независимо от ограничений", — заявил собеседник издания.

В другом магазине журналистам рассказали, что перед началом очередного локдауна их продажи выросли почти в два раза.

"Люди запасаются, а мы ничего не можем поделать с решением властей. Будем закрыты в ближайшие две недели, и надеюсь, что сможем дотянуть до снятия ограничений".

"Это явно удар по частной жизни и культуре еды и пития, — написал в Twitter Озгур Айбас, президент ассоциации, которая представляет турецкие винные магазины. — Коронавирус — это оправдание".

Товар последней необходимости

По словам турецкого чиновника, слова которого приводит издание Middle East Eye, новый локдаун предполагает, что открытыми в Турции останутся только магазины с товарами первой необходимости.