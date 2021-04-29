Более 480 документов впервые опубликовали об адмирале Колчаке

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более 480 архивных документов о жизни, военно-морской службе, морских экспедициях, научной и политической деятельности Александра Колчака впервые опубликованы в сборнике "А. В. Колчак. 1874-1920". Презентация двухтомника состоялась в ТАСС в четверг.

"Сборник документов посвящен Александру Колчаку - одной из самых противоречивых фигур российской истории, вызывающей не только неизменный общественный интерес, но и острые дискуссии среди профессиональных историков, политиков общественных деятелей", - сказал замглавы Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.

По его словам, опубликованные подлинные документы позволят каждому читателю составить свое собственное мнение о Колчаке, оценить его роль в жизни России. Юрасов рассказал, что работа над сборником велась шесть лет. В нем собраны и опубликованы основные документы, позволяющие последовательно отследить все этапы жизненного пути Колчака - с рождения и до "Омского периода правления". Есть документы о его вкладе в Русскую полярную экспедицию (1900-1902 годы), об его участии в возрождении Русского императорского флота после Русско-японской войны. Из переписки с женой Софьей Колчак можно узнать, как адмирал реагировал на события 1917-1918 годов, а также о том, что представлял собой режим Верховного правителя России, о его отношениях с союзниками, а также о судьбе "золота Колчака".

Стенограмма допроса

Всего в новый сборник вошли 602 документа, 482 из них опубликованы впервые. Документы были выявлены в 12 федеральных, ведомственных и региональных архивах. Также в сборник включены документы семейного архива Колчака, которые были приобретены на аукционе в Париже президентом компании "Новатэк" Леонидом Михельсоном и переданы на хранение в Государственный архив Российской Федерации. Среди них - Евангелие, которое Колчак брал с собой в полярные экспедиции, грамота императора Николая II о награждении капитана 1-го ранга Колчака военным орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, письма Колчака жене за годы Первой мировой и Гражданской войн, телеграммы Александра Керенского командующему Черноморским флотом Колчаку о мерах по охране членов царской семьи, находившихся в Крыму, и о наведении порядка на Черноморском флоте в июне 1917 года.

Директор Государственного архива Российской Федерации Лариса Роговая отметила, что один из главных документов сборника - стенограмма допроса Колчака. Ее публиковали и раньше, но часто опускали подробности. В новом сборнике документ публикуется по подлиннику, а частично утраченные фрагменты текста восстановлены по копии стенограммы, что позволило исправить допущенные ранее ошибки. По ее словам, стенограмма передает дословно все происходившее на процессе: рассказ Колчака о детстве, о домашнем образовании, о семье. Многие сюжеты его биографии можно узнать только из данной стенограммы. Роговая подчеркнула, что составители ставили задачу представить целостную, объективную картину жизни Колчака.

Александр Колчак - русский полярный исследователь, военачальник и политический деятель. Один из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны. Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией (1918-1920). 7 февраля 1920 года был расстрелян большевиками в Иркутске.