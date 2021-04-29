В "Диктанте Победы" могут принять участие до 1,5 млн человек

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Организаторы "Диктанта Победы" рассчитывают, что в этой международной акции в 2021 году примут участие до 1,5 млн человек. Об этом заявил журналистам заместитель секретаря генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн в четверг после церемонии официального старта акции в Музее Победы в Москве.

"Мы надеемся на то, что количество тех, кто примет участие в "Диктанте Победы", будет выше, чем в предыдущие годы, не хотим называть никакие цифры и загадывать, но мысленно поставили себе отметку в 1,5 млн человек", - сказал Хинштейн.

Он напомнил, что в прошлом году общее число участников онлайн и офлайн превысило 1,3 млн человек. Хинштейн добавил, что в этом году возросло количество партнеров акции, увеличилось число площадок в частях Минобороны и Росгвардии.

Хинштейн отметил, что в акции на территории Дальневосточного федерального округа уже приняли участие около 60 тыс. человек.

По данным организаторов, в рамках акции открыты тысячи площадок в России и 80 странах. Онлайн-диктант пишут на сайте диктантпобеды.рф. Вопросы тестирования переведены на английский и китайский языки. Также предусмотрен облегченный блок на английском языке для иностранцев, которые увлекаются историей России. Итоги "Диктанта Победы" подведут к 24 июня. Победителями станут те, кто ответит на вопросы не только правильно, но и быстрее других. Они получат билеты на парад Победы, а победители из числа абитуриентов - дополнительные баллы при поступлении в вузы.