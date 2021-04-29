В кабмине поддержали законопроект о бесплатном втором профобразовании для инвалидов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний проект о возможности бесплатного получения второго среднего профессионального образования для инвалидов. Проект отзыва комиссии имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний", - отмечается в документе.

Инициативу внесли в Госдуму депутаты Олег Смолин (КПРФ) и Михаил Терентьев ("Единая Россия"). Речь идет о дополнительных возможностях для лиц, ставших инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающихся в получении новой профессии или квалификации. Поправки предлагается внести в закон об образовании в РФ. Так, согласно инициативе, если имеющаяся инвалидность по заключению медико-социальной экспертизы препятствует осуществлению гражданами профессиональной деятельности в соответствии с ранее полученными ими документами о профессиональном образовании и квалификации, они вправе получить профессиональное образование соответствующего уровня за счет бюджета.

В кабмине поддерживают законопроект, но считают, что его необходимо доработать. Так, отмечается в проекте отзыва правительства, сегодня федеральные учреждения медико-социальной экспертизы не проводят оценку состояния здоровья инвалидов с целью понять, могут ли они работать по имеющейся специальности. Кроме того, в их полномочия также не входит выдача заключений по итогам такой медико-социальной экспертизы.

"Следует отметить, что необходимо уточнение используемых терминов, так как не сама инвалидность, а состояние здоровья инвалида может затруднять выполнение профессиональной деятельности в определенных условиях труда", - отмечается в проекте отзыва.

Кроме того, указали в правительстве, принятие законопроекта может повлечь расходы из федерального бюджета и из бюджетов субъектов Российской Федерации, однако в материалах к документу отсутствуют расчеты, что не позволяет оценить финансово-экономические последствия принятия законопроекта.