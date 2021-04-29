Ростуризм пояснил, что программа кешбэка для детей рассчитана на поездки с середины июня

"Мы будем в первый раз реализовывать программу, движемся в режиме цейтнота. У нас задача поставлена 20 мая запуститься. Очень сложный технологический процесс. До того, как стартовать, нам нужно быть уверенными в том, что все родители могли бесшовно, удобно приобрести продукт и получить автоматический возврат на карточку... Мерой мы охватим максимально тех, кто планировал отправить детей во второй половине июня, июле и августе. И вплоть до конца года", - сказала она.

"Конечно, мы понимаем, что объем бронирования на первую смену в июне уже достаточно высокий. Обратной силы это решение не имеет. Поэтому, конечно, получить 50% возврата за те туры, которые были приобретены, будет невозможно. Я могу посоветовать родителям обратиться к тем туроператорам, лагерям, у которых они приобретали такие путевки, и, соответственно, на тех условиях, на которых заключался договор, возможно, сдать эту поездку, чтобы ее в дальнейшем приобрести уже с кешбэком... Мы стартуем 20 мая. Если ребенку надо отправляться в поездку уже в первых числах июня, наверное, лучше не рисковать. Это скорее актуально для второй, третьей и четвертой смены. Но по ним объем бронирования еще не такой высокий", - заключила она.

Ранее глава Ростуризма говорила, что программа детского туристического кешбэка будет работать до конца года, чтобы детям был доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы. С 20 мая родители смогут приобретать путевки в детские лагеря и им будет автоматически на карточку "Мир" возвращаться 50% стоимости купленной путевки максимум в течение пяти дней, сообщала Догузова. Все детские оздоровительные стационарные лагеря приглашены к участию в программе кешбэка детского отдыха.