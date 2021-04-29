Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи

"Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение [заболеваемости] и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия", - сказала она в четверг журналистам.

По словам Поповой, сейчас ситуация с коронавирусом в стране находится в "достаточно хрупком" равновесии. Она добавила, что ситуация с темпами распространения коронавируса за последние четыре недели остается стабильной, динамики снижения случаев заражения пока нет. "Мы видим, что происходит в других странах, видим риски, оцениваем их. Главное сегодня - не почувствовать ветер свободы, его нет", - сказала она.

Попова отметила, что коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому Роспотребнадзор предполагает осложнение ситуации осенью.

"Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации. Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования", - сказала Попова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 149 млн человек, свыше 3,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 796 557 случаев заражения, выздоровели 4 419 540 человек, умерли 109 731. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.