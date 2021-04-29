Минтруд заявил, что меры соцподдержки, помимо пенсионеров, получают около 35 млн россиян

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Меры социальной поддержки от государства в России получают 80 млн человек, из них 45 млн - пенсионеры и 35 млн - другие категории граждан. Об этом в четверг сообщил замглавы Минтруда Алексей Скляр.

"С учетом того, что у нас сейчас 30 тыс. мер социальной поддержки, которые объединены в 387 категорий выплат, количество получателей мер социальной поддержки у нас, если мы исключаем пенсионеров, около 34-35 млн. То есть эти изменения (внедрение системы "социального казначейства" - прим. ТАСС) охватят 35-37 млн человек", - сказал он на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации.

Замминистра отметил, что в это число не входят те, кто получал однократные выплаты, например, до 16 лет в пандемию или семьям с детьми школьного возраста, которые будут выплачены в августе 2021 года.

Всего, по данным Минтруда, поддержку от государства получают 80 млн россиян, из них 45 млн составляют пенсионеры. "Масштаб данных изменений охватывает 93% граждан РФ", - добавил Скляр.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что целевая задача социального казначейства - проактивно информировать гражданина о возможности получить помощь, как только семья оказалась в состоянии бедности, и предоставить ему поддержку. По его словам, для этого необходимы инструменты, чтобы быстро оценить материальное положение семьи, без сбора справок с заявителя.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 марта сообщил, что в России появится единая цифровая платформа для автоматического предоставления мер социальной поддержки. По словам премьера, уже в этом году не менее чем в семи пилотных регионах будет запущен эксперимент, в рамках которого начислением региональных мер социальной поддержки займется Пенсионный фонд РФ.