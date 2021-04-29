На Кубани продлят режим повышенной готовности из-за коронавируса до 12 мая

КРАСНОДАР, 29 апреля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Краснодарском крае продлят до 12 мая, сообщили в пресс-службе администрации края в четверг.

"Режим повышенной готовности на Кубани продлят до 12 мая. Такое решение на заседании оперативного штаба 29 апреля принял губернатор Вениамин Кондратьев после консультации с руководителем регионального Роспотребнадзора Марией Потемкиной и ведущими краевыми врачами-инфекционистами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что, согласно документу, жители и гости региона должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

"Впереди майские праздники и начало курортного сезона. В этот период мы должны быть особенно внимательны и последовательны в своих решениях, чтобы не допустить роста заболеваемости в регионе. Специалисты отмечают, что лучшая профилактика коронавируса - соблюдение масочного режима и социальной дистанции", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По данным оперативного штаба региона, в Краснодарском крае за сутки в крае выявлены 104 случая заражения, с начала пандемии число заразившихся составляет 45 389 человек, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 799,7, 39 330 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.