В конкурсе для школьников и студентов "Мой первый бизнес" победили авторы 12 проектов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Организаторы конкурса для школьников и студентов "Мой первый бизнес" назвали авторов 12 лучших предпринимательских инициатив. Об этом сообщила в четверг пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Победителями стали шесть школьников и шесть студентов из 12 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Дагестан, Краснодарского края, а также Московской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской и Тюменской областей. Ребята прошли длинный путь и справились со сложными, но, надеюсь, интересными испытаниями", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Агафонова.

Он добавил, что в ходе конкурса участники решали бизнес-задачи, изучали основы предпринимательства на вебинарах, снимали видеоролики о своих идеях, защищали проекты перед экспертами и предпринимателями, сражались в интеллектуальных дуэлях, участвовали в презентациях.

"Всего мы получили около 7 тыс. проектных инициатив, а в финал вышли 37 проектов. Это значит, что конкурс составил больше 189 проектов на место в финале", - уточнил Агафонов.

Проект "Мой первый бизнес" стартовал в 2017 году. Он реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.