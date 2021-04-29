В РФ в июне запустят онлайн-платформу, где можно получать призовые баллы за полезные дела

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Интернет-платформа "Другое дело", на которой пользователи смогут получать призовые баллы за социально полезные дела, как ожидается, будет запущена в июне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба платформы.

"Платформа "Другое дело" позволит любому гражданину, зарегистрированному на этом ресурсе, выполнять различные задания, размещенные партнерами проекта, и получать за это призовые баллы. Их можно будет обменивать на различные призы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проект разработал предприниматель и победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль.

По его словам, в основу платформы легла игровая механика. "Мы решили идти к своей цели через геймификацию процессов, которые кажутся довольно сложными, ведь многие не знают, как подступиться к развитию различных полезных навыков или начать делать добрые дела. А на платформе будет не только инструкция, но и приятные и полезные бонусы за каждое выполненное задание", - уточнил он.

"Предварительно на платформе планируется разместить более 3,5 млн призов от более чем 50 партнеров, в числе которых крупнейшие российские компании Сбер, Mail.ru, "Ростелеком" и другие. В мае пройдет презентация платформы "Другое дело" для пользователей, а в июне состоится запуск платформы, тогда же откроется регистрация участников, станут доступны первые задания", - отмечается в сообщении.