Лучшие труженики Липецкой области получили к 1 Мая премии в 100 тыс. рублей

ЛИПЕЦК, 29 апреля. /ТАСС/. Имена 30 лучших тружеников Липецкой области пополнили в преддверии Первого мая областную доску почета, власти региона также выплатили им премии в сумме 100 тыс. рублей. Торжественная церемония награждения прошла в администрации области.

"На Доске почета представлены имена и фотопортреты 30 представителей различных профессий, которые добились высоких показателей в работе, спорте, творческой и общественной деятельности", - сказал губернатор Игорь Артамонов. Он напомнил, что подобное чествование лучших тружеников перед Первомаем прошло уже в 18-й раз.

Артамонов сообщил, что каждый лауреат получил свидетельство о занесении на Доску почета и в книгу "Трудовая слава Липецкой области", а также денежные премии в размере 100 тыс. рублей

В этом году, отметил он, в числе лауреатов металлурги, работники сельского хозяйства, медики, учителя, тренеры, спасатели и работники культуры.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, на областную доску почета заносятся работники организаций и индивидуальные предприниматели, достигшие высокого профессионального мастерства и добившиеся наивысших показателей в труде. Чествуют в области и тех, кто внес заметный личный вклад в решение экономических, социальных и иных общественно значимых задач региона, победителей конкурсов профмастерства и удостоенных госнаградами и почетными званиями. "Выдвигают кандидатов органы власти региона и муниципалитетов, а также трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, общественные объединения и организации", - сказали в пресс-службе.