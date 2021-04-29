Систему онлайн-голосования в ходе теста в мае проверят при повышенной нагрузке

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, главный конструктор государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" Олег Качанов сообщил, что в ходе тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет проверена ее готовность к повышенной нагрузке на выборах.

"Нашей задачей является подготовка системы ДЭГ к нагрузке выше той, которая предполагается в единый день голосования. Вовлечь все субъекты, чтобы они получили практический опыт в работе с программно-техническим комплексом ДЭГ, со списком избирателей, с обработкой поступивших заявлений и так далее. Мы проверим, как система поведет себя на этом масштабе нагрузки", - сказал Качанов ТАСС в четверг.

По его словам, программное обеспечение системы ДЭГ "уже разработано и прошло испытания на тестовой среде". "До 10 мая предполагается, что мы полностью завершим развертывание программно-технического комплекса ДЭГ на целевой инфраструктуре, на которой будет проходить единый день голосования, и проведем нагрузочные и интеграционные тесты", - подчеркнул Качанов.

Он добавил, что по результатам тренировки будет оценена эффективность системы ДЭГ. "Наша задача - провести комплексную проверку готовности системы дистанционного электронного голосования, отработать взаимодействие всех систем, задействованных в проведении ДЭГ, проанализировать готовность к различным внештатным ситуациям, оценить достаточность инфраструктуры, предусмотренной для обеспечения функционирования", - отметил Качанов.

В свою очередь директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко отметил, что необходимо подумать над популяризацией ДЭГ. "Мне кажется, что мы недостаточно много говорим о том, что такие инновационные решения за эти годы появились. То, что у нас работает система, что это определенное достижение, что это удобно, безопасно, инновационно, что Россия является первопроходцем по ряду технологий, и так далее", - уточнил он.

Плуготаренко добавил, что также важна борьба с ложными сообщениями о якобы имеющих место сбоях и небезопасности ДЭГ. "Чем ближе событие, тем их будет больше. Здесь нужна серьезная экспертная помощь, поддержка и очень быстрый режим работы", - заключил он.

Об онлайн-голосовании

Прием заявлений от граждан на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования стартовал 21 апреля. Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность предусмотрена на портале mos.ru. В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России.

Сама тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая. В ходе нее будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.