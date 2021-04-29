В Курской области разрешили проводить спортивные мероприятия для детей

КУРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Курской области разрешили проводить с 1 мая спортивные мероприятия для детей, в том числе соревнования, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Также в области до 17 мая продлили действующие ограничения.

"Оперативным штабом разрешены физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в официальный календарный план, с участием всех возрастных категорий. Все действующие ограничительные мероприятия продлены до 17 мая", - говорится в сообщении. Ранее из-за пандемии в спортивных мероприятиях в регионе могли участвовать спортсмены с 14 лет.

В области до 17 мая сохранят обязательный масочный режим, ограничение количества зрителей в кинотеатрах, театрах, концертных залах. Власти также отказались от проведения массовых мероприятий в майские праздники, за исключением торжественного шествия военнослужащих и техники в День Победы.

В Курской области с начала пандемии выявлено 36 295 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 33 971 человек, 697 пациентов умерли. В регионе действуют масочный режим в общественных местах, в транспорте, рекомендация по соблюдению самоизоляции для жителей старше 65 лет.