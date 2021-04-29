В Ростовской области отменили большинство массовых мероприятий на майские праздники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Ростовской области отменили большинство массовых мероприятий в период майских праздников и выходных, исключение составят военные парады на День Победы и спортивные соревнования с небольшим количеством участников. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Большинство массовых мероприятий в области отменены. Исключение - военные парады, которые 9 мая пройдут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, а также воинские шествия в ряде крупных муниципалитетов. Также состоятся спортивные соревнования с небольшим количеством участников при соблюдении всех противоэпидемических норм", - говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области потребовал от муниципалитетов жесткого контроля за соблюдением всех требований в период майских выходных. "В муниципалитетах необходимо обратить внимание на санитарно-эпидемиологическую обстановку и полное соблюдение всех требований. Особое внимание надо уделить вопросу противопожарной безопасности", - цитирует пресс-служба главу региона Василия Голубева. Уточняется, что в охране правопорядка с 1 по 10 мая задействуют более 8 тыс. человек.

Ростовская область занимает пятое место в России по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе насчитывается 87 731 пациент с коронавирусом, из которых 78 527 выздоровели, 4 043 умерли. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 174 человека.