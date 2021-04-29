Минобрнауки утвердило порядок приема в вузы в 2021 году

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки России в целях предотвращения угрозы распространения COVID-19 утвердило порядок приема абитуриентов в вузы в 2021-2022 учебном году, в рамках которого учебным заведениям предлагается взаимодействовать с поступающими дистанционно, соответствующий приказ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Поступающий может направлять (представлять) в организацию документы, необходимые для поступления (информацию), <...> в электронной форме посредством электронной информационной системы организации, а также посредством суперсервиса (в случае его использования организацией); через операторов почтовой связи общего пользования; лично", - указано в тексте документа.

Подчеркивается, что вуз вправе принимать документы лично у поступающих, исходя из эпидемической обстановки в регионе.

В соответствии с приказом, приемная кампания традиционно должна начаться не позднее 20 июня, 17 августа должны быть изданы приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. При этом сроки завершения приема документов от поступающих с прохождением вступительных испытаний устанавливаются вузами.