В Самарской области в майские праздники откроются пункты вакцинации в ТЦ и парках

САМАРА, 29 апреля. /ТАСС/. Дополнительные пункты вакцинации откроются во время майских праздников в самарских торговых центрах, на общественных площадках и дачных массивах - всего будет развернуто 11 новых пунктов, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Дополнительно будут работать стационарный пункт в ТЦ "Аврора" в Самаре, мобильные пункты на набережной, в Загородном парке, парке Гагарина, а также около ТЦ "Мега", "Космопорт", "Амбар" в Самаре. В дачных массивах Ставропольского, Кинельского районов и Чапаевска также будут работать пять мобильных передвижных пунктов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в поликлиниках продолжат работу прививочные кабинеты, в Самаре и в Тольятти также будут работать круглосуточные пункты вакцинации.

До открытия пунктов вакцинации на период майских праздников в регионе было открыто 166 прививочных пунктов, включая 19 на базе мобильных ФАПов, которые выезжают в удаленные районы и небольшие села. В четверг прививку от коронавируса вакциной "Спутник V" сделал 300-тысячный житель Самарской области.