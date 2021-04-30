Лидера движения "За новый социализм" Платошкина госпитализировали из суда

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Медики госпитализировали лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина из Гагаринского суда Москвы, который приступил в четверг к слушанию его дела о призывах к совершению массовых беспорядков и публичном распространении заведомо ложной информации, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

"Сначала вызвали скорую адвокату, а затем и самому подсудимому. Медики сразу экстренно госпитализировали защитника, а Платошкина врачи увезли в одну из столичных больниц для уточнения ему диагноза и для обследования специалистами", - сказал собеседник агентства.

При этом источник уточнил, что после того как гособвинитель прочитал обвинительное заключение, Платошкин заявил суду о своей невиновности. Затем суд перешел к судебному следствию, в ходе которого в четверг удалось допросить ряд свидетелей. Следующее заседание назначено на пятницу, 30 апреля.

В отношении Платошкина Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 212 ("Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков") и ст. 207.1 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") УК РФ. В ведомстве считают, что он распространял недостоверную информацию о коронавирусной инфекции. Свою вину он категорически отрицает.

Платошкин в сентябре 2019 года принимал участие от КПРФ в выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу в Хабаровском крае, но в Госдуму не прошел.