Мурашко назвал устойчивость бактерий к антибиотикам фактором биологической угрозы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Антимикробная резистентность (устойчивость бактерий к антибиотикам) в России на законодательном уровне рассматривается как фактор биологической угрозы, большой вклад в ухудшение ситуации внесла пандемия новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"2020 и 2021 годы во всем мире стали годами проверки на прочность мер, применяемых в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Широкое применение, а подчас и нецелевой прием антибиотиков и противовирусных препаратов во время пандемии оказал свое влияние на ситуацию. Всем нам теперь придется говорить и об устойчивости к противомикробным препаратам, и, возможно, к противовирусным в связи с "ускользанием" штаммов от некоторых препаратов. И только комплексный анализ уроков пандемии позволит оценить масштабы последствий. В РФ на законодательном уровне антимикробная резистентность рассматривается как фактор биологической угрозы", - сказал он в ходе интерактивного диалога высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам.

Министр отметил, что сегодня мировое сообщество объединяет усилия, направленные на противодействие распространения антимикробной резистентности. Россия в том числе принимает целый комплекс мер, направленных на защиту населения и окружающей среды: с 2017 года реализуется "Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года", с 2016 года в стране функционирует сотрудничающий центр Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по укреплению потенциала в сфере эпиднадзора и исследований антимикробной резистентности, также была разработана онлайн-платформа "Карта антибиотикорезистентности", которая анализирует и визуализирует данные о чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам и другое.

"В настоящее время государственная политика России направлена на поддержку исследований и разработку новых противомикробных и альтернативных препаратов, которые в будущем станут полноценной заменой антибиотикам. Пандемия COVID-19 ускорила разработку средств лечения и профилактики инфекционных заболеваний. И вакцина от COVID-19 стала одним из таких средств. Полагаю, что в дальнейшем именно вакцины могут стать и одним из основных средств против антимикробной резистентности. Доступность вакцинации и широкая иммунизация населения от инфекционных заболеваний эпидемического характера позволят ограничить необходимость применения антибиотиков, противовирусных и ряда других лекарственных препаратов", - заявил Мурашко.

Он также добавил, что Россия активно взаимодействует с мировым сообществом как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в рамках таких международных объединений.