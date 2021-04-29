Португалия откроет общую границу с Испанией 1 мая

МАДРИД, 29 апреля. /ТАСС/. Сухопутная граница между Португалией и Испанией, контроль на которой был вновь введен в январе для сдерживания пандемии коронавируса, будет открыта с 1 мая. Об этом в четверг заявил португальский премьер-министр Антониу Кошта.

"1 мая мы перейдем к следующему этапу ослабления ограничений, - приводит его слова Agence France-Presse. - В частности, будет открыта граница с Испанией". Кроме того, с субботы все магазины и торговые центры в Португалии смогут работать до 21:00 в будние дни и до 19:00 в выходные и праздники. Рестораны, кафе и кондитерские смогут принимать группы до шести человек внутри помещения и до десяти человек на террасах до 22:30, причем как в будние, так и в выходные дни. С 1 мая также разрешается любая физическая активность на открытом воздухе. При этом удаленная работа остается обязательной до конца года.

По последним данным, с начала пандемии в республике было выявлено более 836 тыс. случаев заражения, умерли 16 974 человека. Кампания по вакцинации началась в Португалии в конце декабря 2020 года. К настоящему моменту в стране сделано более 3 млн прививок от коронавируса.