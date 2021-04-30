Археологи РФ и Сирии изучили здание раннехристианской церкви на территории медресе Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 30 апреля. /ТАСС/. Российско-сирийская археологическая экспедиция в рамках нового совместного проекта по сохранению памятников составила предварительную схему здания раннехристианской церкви Алеппо, в котором расположено медресе, сообщила журналистам заместитель директора Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Наталья Соловьева.

Проект "Спасение раннехристианских церквей Сирии" организован Институтом истории материальной культуры РАН при содействии департамента древностей и музеев Сирии, а также Минобороны России. Соловьева сообщала, что международная экспедиция исследовала византийские памятники раннего средневековья - церкви V-VI веков в деревне Дейр аль-Салиб на севере Сирии в провинции Хама и базилику Каср-ибн-Вардан, известную также как Храм четырех стихий.

"Зафиксировали, к сожалению, разрушения на церквях, и здесь, в Алеппо, для нас очень важно посмотреть одну церковь, которая находится прямо на территории медресе. Потому что медресе - действующая школа, а в каком состоянии христианский памятник - сказать очень сложно. <...> К сожалению, на раннехристианские памятники на территории Сирии обращается не так много внимания, как хотелось бы, но не в силу того, что они [власти страны] не хотят этим заниматься, а в силу того, что они сейчас не могут себе этого позволить. А для нас это крайне важно, потому что любая православная церковь имеет здесь начало, архитектурный канон христианства складывался здесь, история христианства развивалась тоже здесь", - сказала Соловьева.

Она пояснила, что российские археологи только начинают реализацию нового проекта в Сирии. "Мы здесь работаем с 2016 года. До 2020 года мы занимались созданием веб-гис-системы "Пальмира во времени и пространстве". Мы строили 3D-модель и наполняли информационную геосистему о Пальмире. В июне 20-го года мы передали всю документацию в ЮНЕСКО и нашим сирийским коллегам. Соответственно, в ноябре 2020 года мы сделали 3D-модель цитадели Дамаска. И сейчас мы приступили к следующему этапу", - рассказала Соловьева.

Памятники Сирии

За годы войны на территории Сирии, по подсчетам археолога, было уничтожено более 3 тыс. памятников, свыше 50 тыс. находятся под угрозой исчезновения. Соловьева пояснила, что на территории византийской церкви в Дейр-ас-Салиб обнаружены свежие следы грабительских раскопок. "Если посмотреть на стену [церкви], там надпись на арабском языке, которая переводится примерно так: "Здесь есть золото". То есть приходи и грабь. А у департамента культурного наследия на сегодняшний день нет возможности контролировать состояние всех объектов, которыми Сирия сказочно богата", - отметила она.

В Каср-ибн-Вардан российские специалисты зафиксировали множественные следы разрушений, причиненных боевыми действиями. "Вероятнее всего прямо во дворце на руинах храма оборонялись боевики, потому что вырваны решетки из окон, выломаны проходы. То есть там видны позиции, как нам рассказали военные", - добавила она.

Также Соловьева пояснила, что проект направлен не на восстановление первозданного вида памятников, а на их сохранение. "Речь идет хотя бы об охране и консервации этих объектов. Но, безусловно, если этого не предпринять, то пройдет еще несколько лет и можно потерять [памятники]. Потому что на мавзолее Дейр-ас-Салиб выросло дерево. Еще несколько лет, и оно корнями разорвет крышу этого мавзолея", - уточнила она.

Археолог поблагодарила за помощь в реализации проекта российскую группировку в Сирии. "Без поддержки министерства обороны, Национального центра управления обороной, без поддержки группировки мы бы просто здесь не оказались. И это в лучших традициях русского офицерства. Потому что, как известно, именно российское офицерство в XIX веке открыло очень много археологических памятников. Даже на территории Российской империи", - отметила Соловьева.

Церковь в Алеппо

Медресе в Алеппо создавалось в здании раннехристианской церкви, рассказал преподаватель факультета архитектуры местного университета Сахир Аляби. "Но что важно - церковь до войны оставалась в неприкосновенности 900 лет. Самой древней части здания - 1,5 тыс. лет", - сказал он.

Научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Егор Блохин рассказал, что российские специалисты составляют фотограмметрическую схему здания медресе. "Специальный алгоритм обрабатывает наши фотографии и выстраивает из них трехмерную модель", - пояснил он.

Блохин уточнил, что пока проведена предварительная съемка с разных ракурсов, чтобы оценить общее состояние памятника. "По этой быстрой съемке можно спланировать дальнейшую работу. Это может быть более подробная съемка", - добавил он.

Соловьева ранее сообщала, что в течение двух лет участники экспедиции обследуют около десятка раннесредневековых христианских храмов на территории Сирии, проведут их фото- и видеосъемку, подготовят ортофотопланы и 3D-модели. Все результаты будут переданы сирийской стороне.