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"Ласточки" начинают курсировать между Минском и Москвой 30 апреля

"Ласточки" будут ходить дважды в день: поезд № 717/722 отправляется в 06:20 и прибывает в 13:10 (с остановкой в Смоленске), "Ласточка" № 721/718 отправляется в 16:00 и прибывает в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске)

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Две пары пятивагонных "Ласточек" в премиальной комплектации с 30 апреля начнут курсировать между Москвой и Минском, сообщили в РЖД.

Поезд "Ласточка" таким образом впервые станет международным. Тестовые поездки в начале апреля прошли успешно.

"Ласточки" будут ходить дважды в день - отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию. Поезд № 717/722 отправляется в 06:20 и прибывает в 13:10 (с остановкой в Смоленске), "Ласточка" № 721/718 отправляется в 16:00 и прибывает в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске).

Пассажирам будут доступны два класса обслуживания: бизнес и эконом. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места для их крепления с кнопкой вызова проводника.

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