Российские пожарные спасли с начала года более 10 тыс. человек

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российские пожарные, представляющие самую большую службу в МЧС, 30 апреля отмечают свой профессиональный праздник - 372 года со дня появления службы. Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что с начала 2021 года они спасли свыше 10 тысяч человек.

"Только с начала этого года на пожарах огнеборцами спасены свыше 10 тысяч человек", - сказал Зиничев, поздравляя пожарных с профессиональным праздником. Он отметил, что они остаются верными своему долгу и в самых сложных ситуациях действуют профессионально и мужественно. "От ваших четких и слаженных действий, компетентности и самоотверженности напрямую зависят здоровье и благополучие людей, сохранность социальных объектов", - добавил министр.

Он призвал также не забывать пожарных, погибших при исполнении долга. А действующим пожарным Зиничев по традиции пожелал сухих рукавов.

История пожарных в России

Современный праздник пожарной охраны ведет отсчет от 30 апреля 1649 года. В этот день царь Алексей Михайлович выпустил "Наказ о градском благочинии" - аналог современного федерального закона, прописавший штатную численность пожарных, технику и оборудование, которые должны стоять на вооружении, довольствие и другие социальные гарантии, а также оговаривавший ответственность за поджоги. В 1803 году в Санкт-Петербурге создается первая профессиональная пожарная команда, а спустя год - в Москве.

С 1918 года праздник стали отмечать 17 апреля. В этот день Владимир Ленин подписал декрет "Об организации мер борьбы с огнем". В 1934 году в НКВД СССР было создано Главное управление пожарной охраны. Через два года появился Государственный пожарный надзор, а в 1966 году руководить пожарными стало МВД. В 1999 году Днем пожарной охраны стало 30 апреля. Через два года указом президента РФ Владимира Путина Государственная противопожарная служба была передана из системы МВД в МЧС России.

Статистика

По данным МЧС, в настоящее время в России действует более 1,5 тыс. гарнизонов пожарной охраны, в состав которых входит более 23 тыс. подразделений общей численностью более 402 тыс. личного состава. Это сотрудники Федеральной противопожарной службы МЧС России, работники субъектовой, муниципальной, ведомственной и частной пожарной охраны, а также порядка 55,2 тыс. добровольных пожарных. На их вооружении находится более 66 тыс. единиц техники.

Только за прошлый год пожарными совершено почти 2 млн выездов на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Спасено более 39 тыс. человек и эвакуировано порядка 158 тыс. человек.