Десятидневные выходные ожидают россиян в начале мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россиян ожидают продолжительные выходные с 1 по 10 мая. Выходные в связи с Днем труда продлятся с 1 по 3 мая, по случаю Дня Победы - с 8 по 10 мая, а дни между ними объявляемы нерабочими.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками с 4 по 7 мая объявляются в этом году нерабочими.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее разъяснила, что организации самостоятельно выбирают порядок работы для своих сотрудников в нерабочие дни с 4 по 7 мая, и соответствующее решение должно быть закреплено документом. Она добавила, что ряд работников могут работать в эти дни в дистанционном формате, если у организации есть потребность в сохранении рабочего процесса на эти дни.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил ТАСС, что по их прогнозу большинство работодателей все-таки отпустит своих работников на 4-7 числа.

"Тот, кто по каким-то причинам захочет, чтобы его фирма, компания или другое предприятие работало с 4 по 7 мая, соответствующим образом должен будет организовать работу. Вообще, каждый работодатель может какой угодно график работы установить, если это будет удовлетворять его работников. Но мой прогноз, что большинство компаний согласится с указом президента", - сказал он.

По словам профсоюзного лидера, тем, кто все же будет работать на майских праздниках, руководители обязаны выплатить компенсации. Ущемления прав не должно произойти, так как схема выплат за сверхурочные часы работы уже отработана на новогодних праздниках, подчеркнул он.

"За сверхурочные часы работы сотрудникам обязаны платить. Это по-разному выстраивается: где-то, например, через премии. Если есть профсоюз, это все можно отрегулировать и регулируется. Во-первых, коллективным договором, а во-вторых, когда вот так внезапно, как сейчас, неделю нам подарили, то дополнительным соглашением или согласованным распоряжением администрации по согласованию с профсоюзным комитетом. Там, где нет профсоюза, там каждый за себя", - добавил он. В свою очередь Голикова также подчеркнула, что наличие между праздниками в мае нерабочих дней не является основанием для снижения зарплаты работникам.

Также, согласно рекомендациям Минтруда по нерабочим дням, если работник находится в отпуске, отпуск на период нерабочих дней не продлевается. "Поскольку в период нерабочих дней работникам сохраняется заработная плата, норма рабочего времени не уменьшается. Нерабочие дни, установленные указом, относятся к отработанному времени как у тех работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с сохранением заработной платы", - говорится в документе.