Бразильский регулятор готов пересмотреть решение о запрете импорта "Спутника V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 апреля. /ТАСС/. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) готово пересмотреть свое решение о запрете ввоза в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после получения новых данных от разработчика. Об этом заявил глава регулятора Антониу Барра Торрес.

"Мы приняли решение на основании полученных данных. <...> Эти предоставленные нам данные могут быть пересмотрены, исправлены и поданы повторно. Решение регулятора отражает состояние на момент рассмотрения. В понедельник мы, к нашему великому сожалению, не могли одобрить [импорт вакцины]", - пояснил чиновник в ходе заявления для населения, научного сообщества и зарубежных регуляторов.

"Это временная картина. Она может измениться. Мы не закрываем двери", - добавил он, призывая сплотиться и работать сообща для победы над "общим невидимым врагом".

В понедельник вечером бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании, которое продолжалось почти пять часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. Одним из доводов в пользу запрета на импорт вакцины стало утверждение, что ее второй компонент содержит способный к воспроизведению аденовирус.

Ранее в четверг глава управления регулятора по медикаментам и биологической продукции Густаву Мендес Лима Сантус в интервью радиостанции Сэ-бэ-эн сообщил, что бразильский регулятор не проводил собственных исследований российской вакцины, а его заключения были основаны на документации полученной из России. После этого в твиттер-аккаунте "Спутника V" появилось сообщение о намерении разработчиков вакцины подать в суд на Anvisa за распространение ложной информации.