МЧС запустило мультимедийный проект памяти пожарных, погибших при исполнении долга

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. МЧС России создало мультимедийную "Книгу памяти" пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства.

"В День пожарной охраны, 30 апреля, МЧС России запускает мультимедийный проект в память о погибших при исполнении служебного долга огнеборцах - "Книга памяти". Это первый подобный проект, реализуемый ведомством, содержащий уникальные архивные материалы", - сказали в пресс-службе.

В проекте представлены 457 историй пожарных и спасателей, материалы о 243 мемориальных досках, 133 памятниках и 118 музейных образованиях МЧС. Информация представлена за период с 1990 по 2020 год. Также в "Книге памяти" записаны подвиги пожарных, спасателей и горноспасателей, погибших во время чрезвычайных ситуаций, воспоминания сослуживцев о них.

"В перспективе планируется разработать раздел, посвященный значимым событиям и спасательным операциям в истории ведомства", - добавили в МЧС.

Проект размещен по адресу: https://memory.mchs.gov.ru/. "Книга памяти" адаптирована для различных платформ и разрешений экрана. Также к выпуску подготовлена ее печатная версия.