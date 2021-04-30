Власти Южной Кореи продлили действие жестких карантинных мер до 23 мая

СЕУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея приняло решение продлить действие текущего уровня социального дистанцирования еще на три недели, до 23 мая. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Хон Нам Ги, выступая в пятницу на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Он указал, что при принятии данного решения учитывался тот факт, что число новых случаев заражения коронавирусом практически не уменьшается, а число инфицированных, источники заражения которых не удается отследить, продолжает расти.

В столичном регионе, где проживает почти половина населения страны, действует второй уровень социального дистанцирования, а в остальных регионах страны - уровень 1,5. По всей стране запрещены любые мероприятия с участием более четырех человек. Предприятия общественного питания, тренажерные залы, салоны караоке, крупные супермаркеты смогут по-прежнему работать до 10 часов вечера, но в случае ухудшения эпидемической ситуации время их работы может быть сокращено.

Кроме того, власти приняли решение продлить еще на одну неделю, по 9 мая, особый карантинный период, призванный остановить распространение вируса. На это время вводится запрет на проведение совместных обедов и других массовых мероприятий, расширяется удаленный режим работы. Правительство оставляет за собой право ужесточить карантинные меры без предварительного уведомления, если число новых случаев инфекции не сократится.

Власти страны опасаются роста заболеваемости в связи с увеличением числа семейных мероприятий в предстоящие на следующей неделе праздники. В последние дни в стране ежедневно фиксируется 600-700 новых случаев заражения коронавирусом.