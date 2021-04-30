Поисковики впервые исследуют места боев красногвардейцев с чехословаками в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 апреля. /ТАСС/. Активисты поискового объединения "Авиапоиск" впервые проведут детальную разведку места боев красногвардейских частей с чехословаками во время гражданской войны в районе Каульских высот в Приморском крае, сообщил ТАСС командир объединения Ярослав Ливанский.

"У нас есть так называемые Каульские высоты под Лесозаводском, где было столкновение с чехословаками красногвардейских частей в 1920 году <...> Мы хотим выйти на это место, поработать, возможно, мы там будем поднимать что-то в этом году. Тема не разработанная, раньше ей вообще никто не занимался", - сообщил Ливанский.

Обычно поисковики поднимают с мест боев останки солдат, личные вещи, детали техники, другие свидетельства произошедших здесь событий. В дальнейшем предметы и личные вещи могут быть переданы в музей или родственникам погибших, если удается установить их личность, а останки бойцов захораниваются.

Он рассказал, что поисковики уже проводили разведку в месте, где установлен памятник, посвященный этим событиям, но ничего, что бы касалось боев, там не нашли. Однако местные жители помогли локализовать место, где был бой. Исследования в 2021 году проведут на основе этих свидетельств. Ливанский уточнил, что, согласно документам, у чехословаков 43 солдата пропали без вести, со стороны красногвардейцев погибли более 200 человек.

Название Кауль до 1972 года носил один из сельских населенных пунктов Приморья, сейчас это железнодорожная станция Кабарга, входящая в состав Лесозаводского городского округа. Во время гражданской войны этот разъезд не раз был в центре военных действий. В частности, выбив чехословацких легионеров с Каульских высот, в 1918 году при взятии разъезда здесь погиб командир центрального участка Уссурийского фронта красных Мефодий Урбанович. В апреле 1922 года разъезд был отбит у красногвардейцев японскими войсками. После начала эвакуации японцев из Приморья в сентябре 1922 года разъезд Кауль переходил от войск Народно-революционной армии к войскам белогвардейской Земской рати и обратно.