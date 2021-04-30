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Пандемия COVID-19

Япония направит Индии медицинскую помощь из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В страну поставят 300 единиц оборудования для выработки кислорода, а также 300 аппаратов ИВЛ

ТОКИО, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение направить медицинскую помощь Индии, где произошло резкое увеличение числа случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу японским министерством иностранных дел.

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"Япония приступила к отправке в Индию 300 единиц оборудования для выработки кислорода, а также 300 аппаратов ИВЛ", - подчеркивается в заявлении ведомства.

29 апреля в Индии было зарегистрировано 379 257 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало седьмым в этом месяце мировым антирекордом суточного прироста заразившихся. Индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в четверг, что общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 18 376 524.

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ЯпонияИндияПандемия COVID-19
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