В кабмине одобрили право Росгвардии оцеплять акватории при незаконном проникновении

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который дает военнослужащим и сотрудникам Росгвардии право блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - говорится в проекте отзыва.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на данный момент в законе не установлено такое основание для блокирования, как оцепление акваторий охраняемых объектов при пресечении попыток лиц незаконно проникнуть на них. При этом, напоминают авторы инициативы, под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов: "Обеспечивается безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста Российская Федерация - Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым".

Замечание кабмина касается того, что, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его принятие не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета. Также там считают необходимым уточнить положения "о необходимости оцепления постов и других мест несения войсками национальной гвардии РФ боевой службы".

Правительственная комиссия также поддержала без замечаний депутатскую инициативу, устанавливающую ненормированный рабочий день для сотрудников руководящего состава ФСБ России.