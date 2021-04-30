В кабмине поддержали законопроекты сенаторов о дополнительных гарантиях трудовых прав

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с замечаниями два законопроекта группы сенаторов о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми, а также для ухаживающих за инвалидами I группы. Об этом говорится в проектах заключений кабмина, с которыми ознакомился ТАСС.

Первым законопроектом предлагается установить дополнительные гарантии трудовых прав работникам, имеющим детей, при осуществлении работы в ночное время, привлечении их к сверхурочной работе, а также направлении в служебную командировку.

Согласно Трудовому кодексу РФ, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами семей, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья. "Проектом федерального закона предлагается установленный для работников, воспитывающих детей без второго супруга, возраст детей увеличить до 14 [лет]. Кроме того, перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить работниками, имеющими ребенка в возрасте до 14 лет, в случае если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до 14 лет", - указывается в пояснительной записке. Для одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 14 лет, предлагается установить право на привлечение к сверхурочной работе также только с их письменного согласия. Аналогичные гарантии планируется установить при направлении работников в командировку.

По мнению правительственной комиссии, ряд предлагаемых положений частично дублирует уже действующие нормы о гарантиях женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, а также матерям и отцам, воспитывающим детей в одиночку. "Помимо этого, необходимость предоставления медицинского заключения работниками, имеющими детей в возрасте до 14 лет, при решении вопроса о направлении с их письменного согласия в служебную командировку требует уточнения", - отмечается в проекте отзыва. Поскольку законопроектом предполагается предоставление опекунам детей в возрасте до 14 лет дополнительных гарантий при привлечении их к работе в ночное время и направлении в служебные командировки, то "аналогичные гарантии целесообразно распространить и при привлечении указанной категории лиц к сверхурочной работе", считают в комиссии.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом представленных замечаний", - указали в кабмине.

Дополнительный отпуск для ухаживающих за инвалидами

Вторым законопроектом предлагается включить работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

"В законопроекте следует более четко определить круг лиц, которым предоставляется указанная гарантия. В частности, неясно, является ли наличие родственных отношений между работником и лицом, за которым он осуществляет уход, необходимым условием для предоставления права на указанный дополнительный отпуск", - рекомендовали в кабмине.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - резюмируется в проекте второго отзыва.

Авторами обеих инициатив выступили вице-спикер Совфеда Галина Карелова, глава комитета по социальной политике Инна Святенко и ее заместитель Мохмад Ахмадов. Законопроекты были внесены с Госдуму в феврале текущего года, но пока не рассматривались депутатами.