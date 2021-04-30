В Роскачестве напомнили о штрафах за приготовление шашлыков в парках и дворах

"С начала 2021 года в России вступили в силу обновленные правила противопожарного режима, которые необходимо знать тем, кто собирается разводить открытый огонь на природе. Места, где запрещено жарить шашлыки: в парках вне специально оборудованных для использования мангалов площадок; во дворах возле жилых домов без специально оборудованного места и гаражах; на балконах, крышах жилых домов; на террасах, верандах в частных домах и на дачных участках; на землях общего пользования населенных пунктов без наличия специально оборудованной площадки. За нарушение правил пожарной безопасности нарушителей ждет штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей или предупреждение (ст. 20.4 КоАП). Если вы нарушите правила пожарной безопасности в лесах, вам грозит штраф 1500-3000 рублей (ст. 8.32 КоАП)", - отметили в Роскачестве.

Выписать штраф за несоблюдение правил противопожарной безопасности вправе сотрудники МЧС, либо полиция, которая в большинстве случаев предпринимает действия по сигналу жителей. "В отдельных случаях действия могут быть квалифицированы не только как нарушения правил пожарной безопасности, но и общественного порядка", - указали в организации.

Где можно жарить шашлыки

Жарить шашлык в городе можно только на специально отведенных площадках, которые оборудованы для приготовления пищи на углях. Такие площадки можно найти в крупных парках. Такие площадки зачастую уже снабжены необходимым оборудованием: противопожарным мангалом, ящиком для песка, урной для мусора, а также информационными щитами с правилами нахождения на территории.

"Если вы живете в собственном доме или у вас есть дача, жарить шашлыки вы можете, только если на участке есть специально оборудованное место для костра, установки мангала или гриля. Оборудованным для костра (открытого огня) считается место, представляющее собой яму не менее 30 см глубиной и не более 1 м в диаметре - в такой яме можно разводить костер. В радиусе 2 м от такой ямы не должно быть никаких горючих материалов, сухой травы. Для установки гриля или мангала подойдет ровная чистая площадка (в идеале - забетонированная). Место разведения огня должно быть минимум в 5 м от дома, а рядом не должны находиться другие строения или мусор, который может загореться", - рассказали в Роскачестве.

Жарить шашлыки на берегу реки, озера или в лесу без специально оборудованного места запрещено. Огонь нельзя разводить возле деревьев и кустарников. Костер или мангал должны находиться в 30 м от лиственных деревьев, либо в 100 м от хвойных деревьев. В полусотне метров от огня не должно быть никаких объектов: построек, стогов сена. Вокруг места разведения огня нужно зачистить (в радиусе 10 м не должно быть сухой травы, валежника) и окольцевать противопожарной минерализованной полосой.