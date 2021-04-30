Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю

АФИНЫ, 30 апреля. /ТАСС/. Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум 4 тыс. россиян в неделю, обязательный семидневный карантин не будет действовать для тех приезжающих, кто предъявит одновременно отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и свидетельство о вакцинации на английском языке при условии прохождения 14 дней с момента ее завершения. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в пятницу в правительственном вестнике.

Первоначальное постановление, согласно которому был разрешен въезд до 500 россиян в неделю, действовало с 7 по 21 сентября прошлого года, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 21 марта власти увеличили данную квоту до 4 тыс. человек в неделю, а 24 апреля расширили список аэропортов, в которые можно прилетать гражданам РФ, с трех до девяти. В новом решении, которое "будет действовать с 3 мая до 06:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) 14 мая", указано, что разрешен въезд на территорию Греции "максимум 4 тыс. граждан Российской Федерации в неделю" исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник, Ираклиона и Ханьи (остров Крит), островов Керкира (Корфу), Родоса, Коса, Миконоса, Санторина. До 24 апреля для россиян были открыты только аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона.

Жители России должны соблюдать ряд условий. В первую очередь у них должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию. Тест может быть сделан в государственных или частных лабораториях при условии, что эти частные лаборатории сертифицированы компетентным национальным органом.

Прибывающие должны иметь справку (сертификат) с вышеуказанным диагнозом на английском языке, который включает имя и фамилию, а также номер паспорта. Эти документы нужно будет предъявлять представителям Генерального секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, которые отвечают за проведение медицинского контроля в аэропортах.

Граждане РФ не будут проходить семидневный карантин, если у них имеется одновременно отрицательный результат ПЦК-теста и свидетельство о вакцинации на английском языке, которое было выдано государственным органом в соответствии с законодательством страны прибытия при условии прохождения 14 дней с момента завершения вакцинации. Свидетельство о вакцинации включает имя и фамилию человека, тип введенной вакцины и количество доз. Оно также предъявляется представителям Генерального секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, осуществляющим медицинский контроль. Данное свидетельство могут проверить на подлинность компетентные органы при содействии, которое будет предоставляться министерством цифрового управления Греции.

Прибывающие должны обязательно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. По прилете в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. В таком случае он должен будет находиться в месте временного пребывания (дом родственника или гостиница) до тех пор, пока не будет известен результат анализа.

Как заявил во время визита в Москву в интервью ТАСС министр туризма Греции Харис Теохарис, Греция снимет с 14 мая ограничение на число посещающих страну российских туристов. "С 14 мая Россия будет частью ограниченного набора стран, с которыми у нас не будет запретов по туристическим путешествиям", - сообщил он.

Карантинные ограничения в Греции

По данным на четверг, число инфицированных коронавирусом в 11-миллионной Греции за время пандемии достигло 342 908, всего умерли 10 315 человек. В Греции с 7 ноября действует всеобщий карантин, введенный для борьбы с распространением коронавируса. В стране уже почти пять месяцев не работают кинотеатры, музеи, концертные залы, спортивные сооружения, ночные и танцевальные клубы, а также другие подобные объекты. Предприятиям общественного питания разрешено только продавать еду навынос или доставлять на дом. Ношение защитных масок обязательно как в помещениях, так и на улице. В стране действует комендантский час в вечернее и ночное время.

Под влиянием карантинных мер число инфицированных за сутки снизилось в конце января до 300-500, однако в феврале - апреле снова увеличилось до 1,5-4 тыс. Однако в последнее время, по оценкам специалистов, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется.

Несмотря на непростую ситуацию, власти все же снимают некоторые ограничения. Так, были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, а также разрешено посещение археологических памятников на открытых площадках. С 5 апреля власти Греции разрешили открыть промтоварные магазины, где пока можно будет приобретать товары только по предварительному заказу на их сайтах или по телефону. С 12 апреля, помимо лицеев, были открыты букмекерские конторы, с 19 апреля Греция отменила обязательный семидневный карантин для туристов из государств - членов Европейского союза, Шенгенского соглашения, а также из Соединенного Королевства, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Израиля. С 3 мая снова начнут работать предприятия общественного питания с обслуживанием на открытых верандах, с 10 мая вновь откроются средние и начальные школы, детские сады. С середины мая, когда возобновится туризм, разрешат передвижения греков между районами всей страны.